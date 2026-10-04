Абухович: Система образования в Беларуси развивается динамично

Наша система образования модернизируется на базе старых традиций и с учетом современных потребностей. О празднике - политолог Юлия Абухович.

Юлия Абухович, политолог:

"День учителя - очень значимый праздник, и то, что он отмечается в Республике Беларусь, говорит о том, что имя и звание учителя - почетная и поддерживаемая профессия в нашем государстве. Нам надо прекрасно понимать, что именно систему образования в Республике Беларусь, как бы ее ни критиковали, тем не менее мы не разломали ее, не ушли в какие-то дебри, не стали строить заново. Мы взяли все то хорошее, что у нас было, и модернизируем с учетом тех потребностей, которые сегодня есть и у общества, и у экономики государства. Она достаточно динамично развивается, учитывая те тенденции, которые сегодня происходят в образовании. Мы можем быстро переключаться и решать проблемы, которые действительно насущны. Это и практико-ориентированное образование, это и среднее специальное образование - та же система, которая уничтожена в том числе во многих республиках бывшего Советского Союза. А это те специалисты, которые потом будут двигать экономику. Это те специалисты, которых сегодня так не хватает".