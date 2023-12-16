Абухович: Беларусь будет той стороной для Африки, которая подставит ей плечо и предоставит возможности для развития

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ, в проекте "Вопрос номер один" рассказала, почему Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время был абсолютно прав, утверждая, что за Африканским континентом будущее: "Сегодня Африка показывает колоссальные темпы развития. Это раз. Во-вторых, Африка, освобождаясь от колониальной зависимости, сбрасывает то бремя, когда она была колонией. Это были государства, которые не имели никакой самостоятельности. Что из себя представляет колониальная страна? Это страна, в которую колонизатор привозит только какие-то продукты питания, товары, необходимые для того, чтобы поддерживать минимальный уровень жизни, не заботясь о том, как будет жить это население, как оно будет развиваться. И вот сегодня мы видим сложившуюся ситуацию: уровень бедности зашкаливает, медицинского обслуживания практически никакого нет, о социальных гарантиях мы тоже не говорим, образование на очень низком уровне. И сегодня, когда страны Африки поднимают головы, когда они получают себе таких партнеров, как КНР, РФ, Республика Беларусь и другие государства, которые стремятся помогать Африке развиваться, за этими странами будущее".