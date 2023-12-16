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Абухович: Беларусь будет той стороной для Африки, которая подставит ей плечо и предоставит возможности для развития
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ, в проекте "Вопрос номер один" рассказала, почему Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время был абсолютно прав, утверждая, что за Африканским континентом будущее: "Сегодня Африка показывает колоссальные темпы развития. Это раз. Во-вторых, Африка, освобождаясь от колониальной зависимости, сбрасывает то бремя, когда она была колонией. Это были государства, которые не имели никакой самостоятельности. Что из себя представляет колониальная страна? Это страна, в которую колонизатор привозит только какие-то продукты питания, товары, необходимые для того, чтобы поддерживать минимальный уровень жизни, не заботясь о том, как будет жить это население, как оно будет развиваться. И вот сегодня мы видим сложившуюся ситуацию: уровень бедности зашкаливает, медицинского обслуживания практически никакого нет, о социальных гарантиях мы тоже не говорим, образование на очень низком уровне. И сегодня, когда страны Африки поднимают головы, когда они получают себе таких партнеров, как КНР, РФ, Республика Беларусь и другие государства, которые стремятся помогать Африке развиваться, за этими странами будущее".
Эксперт привела пример: у Экваториальной Гвинеи положительное внешнее торговое сальдо - у страны есть деньги, и Республика Беларусь хочет помочь вложить их в созидание, например, в образование их же рабочих, ведь тогда они смогут выполнять квалифицированную работу, тем самым повышая как свое благосостояние, так и своей страны.
Также Юлия Абухович добавила: "Диверсификация, освоение новых рынков и новых горизонтов - такой вопрос стоял с момента становления нашей республики как самостоятельного, независимого государства". И Беларусь заходит на рынок Африки всерьез и надолго, убеждена Абухович.
Кроме того, специалист обозначила основную линию поведения белорусов на Африканском континенте: "Зайти со своими знаниями, технологиями, привезти то, что необходимо этим государствам для развития, никакого порабощения -ни в коем случае, никакого выкачивания ресурсов. Мы хотим помочь им строить тот мир, в котором они смогли бы нормально развиваться. Они показывают свой колоссальный рост, и Африка будет континентом, который идет вперед, но без технологий, без развития это невозможно. Республика Беларусь будет той стороной, которая подставит африканским странам плечо и предоставит им возможности для развития".
Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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