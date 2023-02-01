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Абухович: Мы приходим туда с предложениями о сотрудничестве, которое позволит развиваться этому государству
Визит Президента в Зимбабве получился действительно эффективным. Это мнение многих экспертов. В отличие от стран Запада, мы предлагаем конструктивное сотрудничество и партнерство на равных.
Африка как континент - это были, так скажем, доноры. Никого не интересовало развитие Африки как таковой. Это во многом бывшие колонии (английские, португальские, французские). Все, что делали колонизаторы, они выкачивали ресурсы, не отдавая ничего взамен. Мы же интересны Зимбабве с той точки зрения, что мы приходим туда с предложениями о сотрудничестве, которое позволит развиваться этому государству. Мы не просто хотим забрать у них что-то, мы хотим отдать наш опыт, наши знания для того, чтобы это государство могло развиваться и показывать достаточно серьезные успехи в развитии.
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