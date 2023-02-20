Адекватная реакция на все вызовы и угрозы: в Беларуси хотят обновить Концепцию национальной безопасности

"Белорусское миролюбие - не синоним жертвенности!" В этих словах Президента Беларуси, сказанных сегодня на заседании Совбеза, как нельзя лучше сконцентрирована вся суть белорусской политики: никакой агрессии и вражды со стороны Минска, но белорусы всегда стоят на страже национальных интересов и своей безопасности. Все ли для этого сделали и все ли учли?

20 февраля это как раз и обсуждали на Совбезе. Международная повестка заставляет держать ухо востро. Нужно работать на опережение, видеть новые риски и угрозы.

Многие государства свои действия в этой сфере не афишируют, но Александр Лукашенко настраивает на максимальную транспарентность политики. Мы всегда открыто говорим о вызовах и о том, как планируем укрепить свой щит безопасности.

В целом проект концепции поддержан и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение. Участие народа в управлении государством в самых важных сферах - наша традиция. Окончательный документ будет вынесен уже на суд Всебелорусского собрания. Что еще звучало на Совбезе, рассказала Наталья Бреус.

Заседание Совбеза хоть и проходит в преддверии 23 февраля, но в кулуарах ни намека на дату. Исключительно рабочий настрой. Людям в погонах не привыкать. Защита отечества - это всегда работа без перерыва на выходные и праздники. Тем более что на повестке у Главнокомандующего глобальная тема - Концепция национальной безопасности. Это о том, какие угрозы мы видим и как, если что, готовы давать отпор.

Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы - провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Да, что не убивает, делает нас сильнее. Все испытания - это прежде всего опыт, философски заметил Президент. Концепция национальной безопасности, принятая 12 лет назад, помогла выдержать острое давление на Беларусь. Но пришло время документ адаптировать.

Мир кардинально меняется, США не справляются с ролью мирового жандарма, противоречий и кризисов становится все больше.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Вы видите, что в современную международную повестку вернулись элементы холодной войны - гонка вооружений и ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств. Очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления. Поднимает голову идеология неофашизма. Не снижаются риски распространения наркотиков, торговли людьми, нелегальной миграции, которые также используются для достижения политических целей. Тенденция к глобальной культурной унификации, в том числе под нетрадиционные явления, ставит под удар основу основ национального государства: наши моральные принципы, исконные ценности и историческую память".

"Это происходит на фоне истощения экосистемы, нехватки ресурсов, глобального изменения климата и роста нагрузки на окружающую среду, демографического кризиса, опасности новой волны разного рода пандемий. Все эти угрозы возникли не вчера. Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона - история не одного столетия. Но технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются", - добавил глава государства.

Беларусь модернизирует Концепцию национальной безопасности

В вопросах безопасности жизненно важно работать на опережение. Президент это понимает и еще на VI Всебелорусском собрании поручил модернизировать щит безопасности.

Работа по обновлению концепции шла под патронатом госсекретариата Совбеза. Руководствовались принципом Президента: не ломать, а совершенствовать. Стояла задача отразить дух и положения обновленной Конституции, а также учесть новые национальные интересы.

В отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, мы договорились, что ничего прятать не будем. Это мое принципиальное требование. Вы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры должны знать, белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Отражают ли новые положения Концепции эту мировоззренческую позицию белорусов, давно исчерпавших лимит войн и революций? Поэтому еще раз акцентирую внимание присутствующих: данный документ должен быть предельно откровенным, открытым и понятным. Необходимо четко обозначить, какие вызовы для Беларуси мы видим и как планируем обеспечить свою безопасность. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать ВНС

Над проектом обновленной концепции корпели специалисты межведомственной группы из трех десятков госорганов, чтобы получился не кабинетный проект силовиков, а документ от жизни. Важно участие и специалистов, и экспертного сообщества. Сообща создаем, сообща будем и принимать.

"Вы знаете, что теперь утверждение Концепции национальной безопасности является одним из основных полномочий Всебелорусского народного собрания. Поэтому разработанный документ должен быть готов к первому созыву его делегатов уже в новом конституционном статусе. Т. е. на первом заседании ВНС мы внесем для обсуждений и утверждений этот документ. Если делегаты ВНС поддержат его, он вступит в силу", - обозначил Александр Лукашенко.

Масштабная работа над проектом шла весь последний год. Отшлифовали формулировки и подходы, учли реалии и особенность нынешнего этапа развития страны, заново прописали алгоритм антикризисного реагирования.

Среди новелл, например, прописали "электоральный суверенитет" и отдельным блоком закрепили биологическую безопасность как одну из сфер нацбезопасности в целом. Сподвигла на это и пандемия, и вскрытые биолаборатории по эгидой США.

Беларусь - в центре Европы и в центре интересов и Соединенных Штатов, и коллективного Запада. Все хотят наводить порядок, лучше бы они порядок навели у себя дома. В родной Беларуси мы разберемся сами. Этот документ определяет то положение и тенденции мира, которые сейчас есть, текущее состояние Беларуси, те угрозы, которые сегодня исходят, как и кто должен реагировать на угрозы и защищать страну. Бери и читай - руководство к действию. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси





Проект Концепции нацбезопасности будет вынесен на общественное обсуждение

В целом по обновленной концепции консенсус - основа есть, Президент проект поддерживает. Впрочем, ожидается и общественное обсуждение подготовленного документа. Участие народа в управлении государством в самых важных сферах - наш тренд. Его придерживаемся и в вопросах безопасности.

"Президентом поставлена задача продолжить работу прежде всего по разъяснению новых положений концепции на диалоговых площадках, в трудовых коллективах. С учетом предложений, которые поступят в ходе работы на диалоговых площадках, вынести данный документ на утверждение Всебелорусского народного собрания", - пояснил Александр Вольфович.

В кругу Совета безопасности обсуждали и проект закона "О народном ополчении". Президент лично пресекает все инфоспекуляции на корню. Система обороны в стране выстроена. В ее основе - Вооруженные силы. Органы внутренних дел борются с преступностью и блюдут общественный порядок. В условиях военного времени подключаются территориальные войска, чтобы экономика и инфраструктура работали бесперебойно.

Зачем в Беларуси нужно народное ополчение и что это такое?

Но ситуация непростая. Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома. Многие это понимают. Поэтому мной была поставлена задача Министерству обороны совместно с Министерством внутренних дел проработать вопрос создания народного ополчения. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Кстати, осенью в Беларуси уже апробировали организацию народного ополчения в Климовичском районе Могилевской области. Как прошел эксперимент, рассказал глава Минобороны.

"Люди откликнулись. Желающие принять участие в народном ополчении пришли. Мы с ними провели соответствующие занятия и поняли, что у наших людей есть такая потребность - иметь сопричастность к обеспечению обороны нашего государства. В целом, считаю, что народное ополчение, которое мы создаем, дополнит и повысит возможности той же территориальной обороны и улучшит качество выполнения задач по обеспечению защиты нашей страны", - рассказал Виктор Хренин, министр обороны Беларуси.

Народное ополчение станет подспорьем в сложное горячее время. Его состав и все списки будут определены заранее. За секунду ведь это не сделаешь. Добровольцы помогут с правопорядком.

Министр просит не путать их с "территориалами". Это все разные грани, но нашей общей безопасности.





Территориальная оборона - это воинские формирования, которые имеют четкую структуру. На них уже в мирное время закладывается соответствующее имущество: экипировка, оружие, средства связи. Такие формирования предназначены для выполнения задач не только в том месте, где сформированы. Народное ополчение - это добровольцы, которые пришли. Мы предоставляем им только оружие, они будут выполнять свою задачу только у себя дома. Народное ополчение будет дополнять. Им руководить будет тот же губернатор, председатель райисполкома, сельского совета совместно с представителями Министерства внутренних дел. Прежде всего, это участковые на местах. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Основа законопроекта "О народном ополчении" одобрена. Но Александр Лукашенко поручил обсудить все еще раз и, если нужно, доработать при участии депутатов, Генпрокуратуры и Верховного суда, дабы избежать юридических коллизий, несостыковок и бюрократии.