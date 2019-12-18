Административные правонарушения будут градированы на несколько видов (менее тяжкие и более тяжкие) по аналогии с Уголовным кодексом. Об этом сегодня рассказала журналистам заместитель Главы Администрации Президента. Ольга Чуприс отметила, что в обновленном кодексе будут пересмотрены все санкции и уменьшена их жесткость. Неактуальные наказания будут исключены. Также работу акцентируют на предмет привлечения к ответственности. Оформление и оплату штрафов нужно ускорить. Эту тему поднимали и на недавнем совещании у Президента.



Также будет доработана норма малозначительности правонарушения как основания для освобождения от ответственности. В отдельный раздел кодекса вынесут все нормы, которые связаны с применением технических средств фиксации.

