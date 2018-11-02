Администрация Главы государства продолжает выездные приемы граждан в регионах страны

Cегодня в Клецком райисполкоме на вопросы ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Григорий Шлык. 5 ноября в Столинском райисполкоме проблемы белорусов будет решать замначальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц заведующий личным приемом Игорь Ломоносов. Выездные приемы также пройдут 6, 8 и 9 ноября с 10:00 до 13:00. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.