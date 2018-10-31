Администрация Главы государства в ноябре проведет выездные приемы граждан в регионах страны

Так, завтра в Кореличском райисполкоме острые и актуальные вопросы граждане смогут обсудить с первым заместителем начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц, начальником управления письменных и электронных обращений Кристиной Поболь. В Клецком райисполкоме 2 ноября прием проведет начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Григорий Шлык. Выездные приемы также пройдут 5, 6, 8 и 9 ноября. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан. Приемы пройдут с 10 утра и до 13 часов.