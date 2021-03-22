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Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан

Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Сегодня помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк проведет встречу в 5-й отдельной специальной милицейской бригаде МВД.
Завтра на щучинском заводе "Автопровод" пройдет личный прием сотрудников помощником Президента - инспектором по Гродненской области Юрием Караевым.



24 марта глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проведет встречу с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района, а также личный прием граждан.
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк 25 марта выслушает вопросы и обращения граждан в Могилевском областном cовете ветеранов войны и труда.
26 марта в Новополоцком райисполкоме личный прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.



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