Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.

Сегодня помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк проведет встречу в 5-й отдельной специальной милицейской бригаде МВД.

Завтра на щучинском заводе "Автопровод" пройдет личный прием сотрудников помощником Президента - инспектором по Гродненской области Юрием Караевым.







24 марта глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проведет встречу с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района, а также личный прием граждан.

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк 25 марта выслушает вопросы и обращения граждан в Могилевском областном cовете ветеранов войны и труда.

26 марта в Новополоцком райисполкоме личный прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.







