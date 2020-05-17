Администрация Президента Беларуси продолжает решать вопросы граждан

В рамках работы с обращениями и контроля взаимодействия местных органов власти с населением пройдет выездной прием граждан. Так, 21 мая в Крупском райисполкоме состоится встреча с заместителем главы Администрации Президента Андреем Кунцевичем.

Продолжатся и прямые телефонные линии. Ежедневно с 9:00 до полудня жители любого населенного пункта могут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе.

Завтра в Гродненском облисполкоме на связь выйдет Иван Лавринович, а 19 мая в Мингорисполкоме - Виталий Прима.



