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Администрация Президента Беларуси продолжает решать вопросы граждан

Прямые телефонные линии работают с 9:00 и до полудня.
Жители любого населенного пункта могут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Сегодня в Гродненском облисполкоме на связь выйдет Иван Лавринович, а завтра в Мингорисполкоме - Виталий Прима. В рамках работы с обращениями и контроля взаимодействия местных органов власти с населением, пройдет и выездной прием граждан.
21 мая в Крупском райисполкоме состоится встреча с заместителем главы Администрации Президента Андреем Кунцевичем.

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