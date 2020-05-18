Администрация Президента Беларуси продолжает решать вопросы граждан

Прямые телефонные линии работают с 9:00 и до полудня.

Жители любого населенного пункта могут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Сегодня в Гродненском облисполкоме на связь выйдет Иван Лавринович, а завтра в Мингорисполкоме - Виталий Прима. В рамках работы с обращениями и контроля взаимодействия местных органов власти с населением, пройдет и выездной прием граждан.

21 мая в Крупском райисполкоме состоится встреча с заместителем главы Администрации Президента Андреем Кунцевичем.



