Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан

Наряду с этим изучается ситуация на местах - выполнение поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание - вопросам социально-экономического развития регионов.

Завтра в Поречском сельском исполкоме с гражданами встретится помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Записаться на прием можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.