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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан
Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Сегодня в Полоцком райисполкоме состоится встреча с помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык завтра выслушает вопросы и обращения граждан непосредственно в Администрации. Личный прием граждан сегодня проведет и председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.
Встречи проходят по предварительной записи с 10:00 до 13:00.
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