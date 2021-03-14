Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.



Так, завтра первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проведет личный прием граждан в Кобринском райисполкоме.



Во вторник, 16 марта, в Полоцком райисполкоме состоится встреча с помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем.



Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык 17 марта выслушает вопросы и обращения граждан непосредственно в администрации.



А 18 марта в Круглянском райисполкоме граждан будет принимать помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.



