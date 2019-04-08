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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. Представители Администрации сейчас проверяют, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом". С 9 по 12 апреля приемы пройдут в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в Минске.

Завтра в Толочинском райисполкоме прием проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк. А в Червенском райисполкоме с гражданами встретится помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. 10 апреля в Минском горисполкоме пройдет прием у помощника Президента – инспектора по Минску Виталия Примы. В этот же день в Мозырском райисполкоме на вопросы граждан ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.



В Сенненском райисполкоме 11 апреля запланирована встреча с заместителем Главы Администрации Президента Валерием Мицкевичем. В Каменецком райисполкоме можно будет задать вопросы помощнику Президента -инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу. Пообщаться с ним можно и по телефону, и на личном приеме. Первый заместитель начальника главного управления кадровой политики - начальник управления руководящих кадров и госнаград Геннадий Решетько прием проведет в Чашникском райисполкоме.

Прямую телефонную линию и личный прием 12 апреля проведет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич в Березовском райисполкоме. В этот же день в Кореличском райисполкоме запланирована встреча у начальника управления внешней политики Игоря Секреты.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов. Встречи продолжатся и после 15 апреля.

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