Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Завтра в Речицком райисполкоме прием проведет помощник Президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, до этого состоится прямая телефонная линия. А в администрации Фрунзенского района Минска жителей региона примет начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Игорь Калинин. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

