ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Завтра в Речицком райисполкоме прием проведет помощник Президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, до этого состоится прямая телефонная линия. А в администрации Фрунзенского района Минска жителей региона примет начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Игорь Калинин. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все