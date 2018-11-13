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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Сегодня в Петриковском районе с гражданами встретится помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Приемы также пройдут в ближайшие три дня. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и администрации района Минска.

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