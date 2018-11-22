Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Сегодня с гражданами в Мозырьском райисполкоме встретится первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. 23 ноября личный прием в Хойникском райисполкоме проведет заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк. А в Волковысском жителей региона примет заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.