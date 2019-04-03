Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Это сегодня одна из самых удобных и востребованных форм работы среди населения. Работу с обращениями граждан на постоянном контроле держит Президент. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом".



Сегодня в Борисовском райисполкоме с гражданами встретится Помощник Президента Александр Косинец.



Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. Выездные приемы продолжатся после 7 апреля.