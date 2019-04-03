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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Это сегодня одна из самых удобных и востребованных форм работы среди населения. Работу с обращениями граждан на постоянном контроле держит Президент. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом".

Сегодня в Борисовском райисполкоме с гражданами встретится Помощник Президента Александр Косинец.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. Выездные приемы продолжатся после 7 апреля.

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