Эта форма работы позволяет не только узнать и решить проблемные вопросы граждан, но и непосредственно мониторить ситуацию на местах. Работу с обращениями граждан на постоянном контроле держит Глава государства. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти решают вопросы, направленные лидеру во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора".

Сегодня, 4 апреля, прием граждан в Дрогичинском райисполкоме проведет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В Мозырском райисполкоме у граждан будет возможность пообщаться с помощником Президента - инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко. Сделать это можно будет по телефону и на личном приеме. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. Выездные приемы продолжатся после 7 апреля.