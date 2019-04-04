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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах
Эта форма работы позволяет не только узнать и решить проблемные вопросы граждан, но и непосредственно мониторить ситуацию на местах. Работу с обращениями граждан на постоянном контроле держит Глава государства. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти решают вопросы, направленные лидеру во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора".
Сегодня, 4 апреля, прием граждан в Дрогичинском райисполкоме проведет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В Мозырском райисполкоме у граждан будет возможность пообщаться с помощником Президента - инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко. Сделать это можно будет по телефону и на личном приеме. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. Выездные приемы продолжатся после 7 апреля.
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