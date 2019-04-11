Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. Представители Администрации сейчас проверяют, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора".

В Смолевичском райисполкоме сегодня пройдет встреча с заместителем Главы Администрации Президента Валерием Мицкевичем. В Каменецком райисполкоме можно будет задать вопросы помощнику Президента - инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу. Пообщаться с ним можно и по телефону, и на личном приеме. Первый замначальника главного управления кадровой политики - начальник управления руководящих кадров и госнаград Геннадий Решетько прием проведет в Чашникском райисполкоме.





