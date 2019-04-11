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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах
Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. Представители Администрации сейчас проверяют, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора".
В Смолевичском райисполкоме сегодня пройдет встреча с заместителем Главы Администрации Президента Валерием Мицкевичем. В Каменецком райисполкоме можно будет задать вопросы помощнику Президента - инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу. Пообщаться с ним можно и по телефону, и на личном приеме. Первый замначальника главного управления кадровой политики - начальник управления руководящих кадров и госнаград Геннадий Решетько прием проведет в Чашникском райисполкоме.
Прямую телефонную линию и личный прием завтра проведет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич в Березовском райисполкоме. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов. Встречи продолжатся и после 16 апреля.
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