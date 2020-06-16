Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

Обсудить можно вопросы, касающиеся и развития малой родины, и страны в целом. В ходе выездов работают прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Сегодня в Слуцкий райисполком выедет первый заместитель главы Администрации Максим Рыженков. 17 июня в Березовском райисполкоме пройдет встреча с начальником главного управления Администрации Григорием Шлыком. 18 июня в Миорском райисполкоме на вопросы граждан ответит начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.



