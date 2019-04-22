Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы в регионах

Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. Очередные встречи запланированы на 23-25 апреля.



Завтра помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк начнет прием в Дубровенском райисполкоме. В этот же день в Любанском райисполкоме с гражданами встретится помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.



24 апреля в Минском горисполкоме на вопросы будет отвечать помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. А в Рогачевском райисполкоме граждан будет принимать начальник главного идеологического управления Ольга Шпилевская. Начальник главного экономического управления Дмитрий Барабанов прием проведет в администрации Заводского района Минска.



25 апреля в администрации Октябрьского района Минска с гражданами встретится начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский.