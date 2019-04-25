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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы в регионах

Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. Очередные встречи запланированы на 25-26 апреля. Сегодня в Администрации Октябрьского района Минска с гражданами встретится начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский.

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