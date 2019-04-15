Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы в регионах

Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. На этой неделе приемы пройдут в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в Минске. Завтра в Глусском райисполкоме с гражданами встретится первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков. А в Россонском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк. В этот же день помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович проведет прямую телефонную линию и встретится с гражданами в Волковысском райисполкоме.



В среду в Оршанском райисполкоме с гражданами встретится Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. В Молодечненском райисполкоме - прием у начальника Главного управления кадровой политики Юрия Кривошеева. На вопросы ответит начальник Управления социальной политики Наталья Красочка в Дятловском райисполкоме, а в Администрации Партизанского района Минска прием проведет заместитель начальника Главного управления Ирина Зотикова. Прямую линию и личный прием в Ветковском райисполкоме проведет помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый - в Городищенском сельсовете Шкловского района.



Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич на вопросы граждан ответит в Пинском райисполкоме в четверг. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.



