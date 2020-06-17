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Администрация Президента до 22 июня проводит выездные приемы граждан в регионах страны

Граждане смогут лично обсудить вопросы, касающиеся развития их малой родины и республики в целом. Также в ходе данных выездов будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти. Так, сегодня в Березовский райисполком выедет начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Григорий Шлык.

18 июня в Островецком райисполкоме пройдет встреча с заместителем главы Администрации Андреем Кунцевичем.

В Миорском райисполкоме на вопросы граждан ответит начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.

19-го начальник главного государственно-правового управления Администрации Евгений Коваленко проведет прием и прямую телефонную линию в Слонимском райисполкоме.

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