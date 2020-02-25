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Администрация Президента на этой неделе проведет выездные приемы в различных регионах страны

Администрация Президента продолжает проводить плановые выездные приемы граждан и юридических лиц.

Сегодня в Полоцке с белорусами встретится помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко выедет в Лельчицы, а начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская - в Ветку. Завтра в Круглом приемы пройдут у Главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, помощник Президента - инспектор по г. Минску Виталий Прима ответит на вопросы в администрации Московского района столицы.

Приемы будут проходить всю неделю в различных регионах страны. Администрация Президента проверяет выполнение поручений Главы государства и эффективность действий местных органов власти по работе с населением.

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