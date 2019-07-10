Администрация Президента продолжает проводить приемы граждан

Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. Очередные встречи пройдут в Минске и регионах.



Так, сегодня глава Администрации Наталья Кочанова будет принимать граждан в резиденции Президента в Минске. 12 июля в Ошмянском райисполкоме с белорусами встретится заместитель главы Администрации Валерий Мицкевич. Начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев выслушает заявителей 18 июля в Минске.



Приемы пройдут и в Совмине. Сегодня на вопросы граждан ответит министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 12 июля личный прием проведет министр образования Игорь Карпенко. 17-го - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. А 19-го на вопросы граждан ответит министр промышленности Павел Утюпин. Встречи также запланированы на 24, 26 и 31 июля. Личный прием проводится по предварительной записи.



