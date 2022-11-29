Администрация Президента присоединилась к акции по безвозмездному донорству

Примерно каждый третий человек, живущий на земле, нуждается за весь период своей жизни в переливании крови - заменителя искусственного нет. Поэтому донорство - это важный компонент нашей цивилизации. В 2022 году такой массовый выезд у нас во второй раз после Всемирного дня донора крови. Но в индивидуальном порядке наши сотрудники здесь являются частыми гостями, и есть у нас кандидаты в почетные доноры и почетные доноры.

Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси