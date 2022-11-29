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Администрация Президента присоединилась к акции по безвозмездному донорству
Администрация Президента Беларуси присоединилась к акции по безвозмездному донорству к 90-летию службы крови. Более 20 работников сдали кровь и плазму на базе Городского центра трансфузиологии. Завтра в ней поучаствуют байкеры и хоккеисты, в четверг - медики.
2 декабря благотворительную акцию завершат научно-практической конференцией с международным участием.
Должно быть больше мужчин - это международный стандарт, потому что донорство предполагает не только донорство крови, но и компонентов - плазмы и тромбоцитов. Плазмы у нас заготавливается много - порядка 12 тонн. Она используется не только для переливания, но и производства препаратов крови, поэтому предполагается, что 70 % должны быть мужчины.
Примерно каждый третий человек, живущий на земле, нуждается за весь период своей жизни в переливании крови - заменителя искусственного нет. Поэтому донорство - это важный компонент нашей цивилизации. В 2022 году такой массовый выезд у нас во второй раз после Всемирного дня донора крови. Но в индивидуальном порядке наши сотрудники здесь являются частыми гостями, и есть у нас кандидаты в почетные доноры и почетные доноры.
Ежедневно в центр приходят более 150 доноров, пропорционально соотношение мужчин и женщин. Средний возраст донора - 35-40 лет. Работает и выездная бригада.
Ежегодно центр заготавливает более 27 тонн крови.
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