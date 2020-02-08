Администрация Президента продолжает плановые выездные приемы граждан и юридических лиц

11 февраля в Барановичах пройдет встреча с помощником Президента - инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем, в Оршу выедет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, а в Мостах с гражданами встретится первый замначальника главного управления - начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь. 12 февраля в Борисове проблемы людей выслушает глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, а в Минске в администрации Ленинского района граждан примет помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. Также выездные приемы пройдут 13 и 14 февраля в других регионах страны. Администрация Президента проверяет выполнение поручений Главы государства и эффективность действий местных органов власти по работе с населением.