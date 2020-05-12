Администрация Президента продолжает помогать в решении проблемных вопросов белорусов

Прямую телефонную линию сегодня провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. С просьбой помочь с выделением жилья обратилась жительница Светлогорского района. Ее квартира сгорела. Прозвучала и жалоба на подсобных рабочих, они не могут отремонтировать крышу дома, который заливает дождем. Однако есть и обращения по вопросам, по которым уже приняты окончательные решения. За три часа на прямую линию обратились 28 человек. По каждому вопросу проведут проверку и дадут письменный ответ.



