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Администрация Президента продолжает помогать в решении проблемных вопросов белорусов
Прямую телефонную линию сегодня провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. С просьбой помочь с выделением жилья обратилась жительница Светлогорского района. Ее квартира сгорела. Прозвучала и жалоба на подсобных рабочих, они не могут отремонтировать крышу дома, который заливает дождем. Однако есть и обращения по вопросам, по которым уже приняты окончательные решения. За три часа на прямую линию обратились 28 человек. По каждому вопросу проведут проверку и дадут письменный ответ.
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