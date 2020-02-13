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Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан и юридических лиц
Администрация Президента продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и юридических лиц. Они проверяют выполнение поручений Главы государства и эффективность действий местных органов власти по работе с населением.
Сегодня в Быхов выедет заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, в Добруше встреча пройдет с замначальника главного управления - начальником управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Владимиром Матусевичем. Завтра в Лидском районе прием проведет помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, а в Петрикове на вопросы граждан ответит замначальника управления руководящих кадров и госнаград главного управления кадровой политики Алексей Гуйда.
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