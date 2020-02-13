Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан и юридических лиц

Администрация Президента продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и юридических лиц. Они проверяют выполнение поручений Главы государства и эффективность действий местных органов власти по работе с населением.



Сегодня в Быхов выедет заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, в Добруше встреча пройдет с замначальника главного управления - начальником управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Владимиром Матусевичем. Завтра в Лидском районе прием проведет помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, а в Петрикове на вопросы граждан ответит замначальника управления руководящих кадров и госнаград главного управления кадровой политики Алексей Гуйда.



