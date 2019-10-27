Администрация Президента продолжает выездные приемы

Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы граждан. Так, во вторник 29 октября в Светлогорске с гражданами встретится помощник Президента-инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. В Городокский район выедет помощник Президента-инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, в Барановичах и районе на вопросы ответит помощник Президента-инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Приемы также пройдут 30, 31 октября и 1 ноября. Записаться можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.