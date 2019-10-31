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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан

Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы граждан.

Завтра в Россонах с жителями встретится глава Администрации Президента Наталья Кочанова. В Глубокский район отправится начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский, а первый замначальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь пообщается с гражданами в Вороновском районе. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов.

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