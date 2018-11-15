Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Встречи уже прошли в Гомельской и Минской областях, а также в администрации Заводского района столицы. В ближайшие дни приемы пройдут в Брестской, Витебской и Гродненской областях.

Сегодня в Пинском райисполкоме с гражданами встретится первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц - начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь. Приемы также пройдут 16 ноября. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и администраций района Минска.