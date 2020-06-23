Обсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Сегодня начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Жанна Тищенко будет решать проблемы белорусов в Светлогорском райисполкоме. 24 июня заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан. 25 июня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский побывает на Белорусском металлургическом заводе. Там же будет проведен личный прием граждан.



