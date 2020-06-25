Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Обсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Сегодня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский посетит Белорусский металлургический завод. Там же будет проведен личный прием граждан.



