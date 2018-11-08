Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Администрация Главы государства продолжает выездные приемы граждан в регионах страны. Сегодня проблемы белорусов в Барановичском горисполкоме будет решать заместитель начальника главного идеологического управления - начальник управления социальной политики Наталья Красочка.

Выездные приемы также пройдут 9 ноября с 10:00 до 13:00. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.