Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Эта работа позволяет не только узнать и решить имеющиеся вопросы, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах.

С 13 по 16 ноября приемы пройдут в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях, а также в администрации Заводского района Минска. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и администрации района Минска.