Обсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти.

Завтра начальник главного идеологического управления администрации Ольга Шпилевская будет решать проблемы белорусов в Дзержинском райисполкоме. А 23 июня в Светлогорском райисполкоме с гражданами пообщается начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования администрации Жанна Тищенко.



