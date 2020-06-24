Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

Обсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Сегодня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан. 25 июня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский посетит Белорусский металлургический завод. Там же будет проведен личный прием граждан.