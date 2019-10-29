Администрация Президента провела приемы граждан в Городке и Светлогорске

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан.





Прием граждан в Городке

Нарекания на работу служб ЖКХ чаще других звучали сегодня во время общения с помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем в Городке. Так, пенсионерка Валентина Сысоева рассказала о том, что во время работ по удалению деревьев на кладбище рабочие повредили надгробие. Местные службы обещали памятник поправить, хотя утверждают, что их вины здесь нет. Озвучены также проблемы с состоянием арендного жилья в регионе и выплатой зарплат.

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области:

"Конечно, надо рассматривать с позиции того, как помочь человеку. Это в основе. Но помочь нужно на законном уровне, не просто так. Потому что люди, которые оказывают эту помощь и поддержку, государственные организации - они должны нести отчет, опять же в соответствии с законодательством. Поэтому с этой позиции все и рассматривается".

Прием граждан в Светлогорске

А в Светлогорске

- помощник Президента - инспектор по Гомельской области. Среди вопросов - улучшение инфраструктуры, строительство новых кинотеатров и создание зон отдыха. На контроль взяты более 30-ти обращений. Некоторые касались земельных споров, несогласия с судебными решениями, приватизации жилья и улучшения жилищных условий. Одно обращение было коллективным. С вопросами об экологичности Светлогорского целлюлозно-картонного комбината обратились жители населенного пункта Якимова Слобода.

Юрий Шулейко, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области:

"Сегодня лабораторные анализы показывают, что предприятие сделало шаг вперед, наладив оборудование, что сегодня отработаны методики контроля, что у нас есть совершенные лаборатории. Они фиксируют абсолютно достоверные допустимые, а в некоторых моментах ниже допустимых норм выбросы, которые берутся сегодня из 155-ти точек исследования"

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