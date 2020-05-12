Администрация Президента проводит прямые телефонные линии ежедневно с 9:00 до полудня

Администрация Президента продолжает проводить прямые телефонные линии. Ежедневно с 9:00 до полудня в мае жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Так, сегодня на вопросы граждан ответит Юрий Шулейко в Гомельском облисполкоме. В Витебском завтра на связь выйдет Анатолий Линевич. Прямые линии также пройдут 14, 15, 18 и 19 мая.