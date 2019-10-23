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Администрация Президента проводит выездные приемы граждан

Представители Администрации Президента изучат ситуацию на местах - выполнение поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание - вопросам социально-экономического развития регионов.

Решение проблем в регионах

Завтра в Костюковичском районе с гражданами встретится помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый. Записаться на прием можно по телефонам отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.

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