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Администрация Президента проводит выездные приемы граждан

Представители Администрации изучат ситуацию на местах: выполнение поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание вопросам социально-экономического развития регионов. Завтра в Белыничский район отправится заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков. Записаться на прием можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.

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