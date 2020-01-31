Администрация Президента в этом году расширит практику региональных приемов граждан

Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сегодня рассказал глава политического штаба Игорь Сергеенко. В течение 2020 планируется посетить все 118 районов и все города областного подчинения. Руководство Администрации, помощники Главы государства по областям и Минску, а также руководители структурных подразделений политического штаба проведут выездные личные приемы, встретятся с трудовыми коллективами наиболее проблемных предприятий, организуют и временные горячие телефонные линии. Ближайшие поездки запланированы уже на февраль.



Ежегодно в Администрацию Президента обращаются порядка 25-30 тысяч человек. Какие вопросы волнуют белорусов чаще всего? Сколько человек сейчас в кадровом реестре Главы государства? Как проходит отбор кандидатов на руководящие должности? А также предложения политического штаба по изменению Кодекса об административных правонарушениях. Первое большое интервью Игоря Сергеенко смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".

