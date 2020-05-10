Администрация Президента в мае проведет прямые телефонные линии

Ежедневно с 9 утра до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Так, завтра в Брестском облисполкоме прямую линию проведет Анатолий Маркевич. Юрий Шулейко ответит на вопросы граждан 12 мая в Гомельском облисполкоме. В Витебском 13 мая на связь выйдет Анатолий Линевич. Прямые линии также пройдут 14, 15, 18 и 19 мая.