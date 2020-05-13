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Администрация Президента в мае проведет прямые телефонные линии

Ежедневно с 9:00 до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Так, сегодня в Витебском облисполкоме на вопросы граждан ответит Анатолий Линевич. Завтра в Минском облисполкоме на связь выйдет Игорь Евсеев, 15 маяв Могилевском облисполкоме Александр Субботин. Прямые линии также пройдут 18 и 19 мая.

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