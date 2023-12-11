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Админпроцедуры в области охраны труда теперь доступны на едином портале электронных услуг

Админпроцедуры в области охраны труда теперь доступны на едином портале электронных услуг

На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 7 декабря доступны административные процедуры в области охраны труда, которые осуществляетМинистерствотруда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Теперь на ЕПЭУ доступны услуги 548.15.1.1 "Аккредитация юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда для осуществления функций специалиста по охране труда", 548.15.1.2 "Аккредитация юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" и 548.15.1.3 "Внесение изменения в реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда".

В результате осуществления указанных административных процедур у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть возможность получить аккредитацию на оказание услуг в области охраны труда для осуществления функций специалиста по охране труда и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, а также инициировать внесение изменений в реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда.

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