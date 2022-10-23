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"Аднавім лясы разам": милиционеры посадили деревья в Могилевской области
Милиционеры приняли участие в республиканской акции "Аднавім лясы разам". Представители центрального аппарата МВД во главе с заместителем министра внутренних дел Дмитрием Корзюком занимались посадкой деревьев недалеко от деревни Гаи Могилевской области. Территория наиболее пострадала из-за непогоды в этом году. После короткого инструктажа по технике безопасности закипела работа. Трудились по слаженному алгоритму: одни подносили рассаду, другие готовили ямки, третьи высаживали молодняк.
Представители Могилевского лесничества поблагодарили правоохранителей за участие, ведь собственных сил побороть последствия стихии не хватает. В общей сложности милицейский десант высадил около четырех с половиной тысяч молодых дубов и елей.
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