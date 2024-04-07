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"Адновім лясы разам": 10 тыс. сеянцев сосны и березы высадили в Витебском районе
10 тысяч сеянцев сосны и березы на площади в 2 гектара высадили в Витебском районе в рамках республиканской акции "Адновім лясы разам".
Участие в ней приняли сотрудники МЧС, работники лесного хозяйства, органов власти, молодежь. Более полусотни человек работали на угодьях Бригитпольского лесничества Суражского лесхоза. Недавно на этом участке заготавливали древесину, теперь здесь снова создают лес.
Каждую весну мы по инициативе Министерства лесного хозяйства проводим нашу акцию. В этом году она у нас продолжительная - почти месяц, поэтому мы за этот месяц примем всех желающих. Желающих очень много. В прошлом году было 12 тысяч. В этом году, думаем, эта цифра будет больше.
Также участники акции навели порядок на воинском захоронении в деревне Арехи. Там погребены более 140 защитников Отечества, погибших в 1943 году. У мемориала прошел митинг-реквием.
Участники акции высадили туи как символ вечной жизни и памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
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