"Адновім лясы разам": 10 тыс. сеянцев сосны и березы высадили в Витебском районе

Каждую весну мы по инициативе Министерства лесного хозяйства проводим нашу акцию. В этом году она у нас продолжительная - почти месяц, поэтому мы за этот месяц примем всех желающих. Желающих очень много. В прошлом году было 12 тысяч. В этом году, думаем, эта цифра будет больше.

Юрий Липский, гендиректор Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения